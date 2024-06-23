В России предложили нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ

Для россиян, которые получают заработную плату в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) нужно обнулить НДФЛ. Об этом заявила заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина, передает ТАСС.

«ФНПР выступает за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы для тех, кто получает заработную плату в размере МРОТ», — отметила она.

В качестве примера она провела параллель с налогом на прибыль. Коммерсанты не платят его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Те же правила, по словам Кузьминой, должны действовать и для работников: не платить налог на доход с той суммы, которая возмещает минимум его трудозатрат.

До этого стало известно, что анонсированное президентом Владимиром Путиным повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не окажет заметного влияния на зарплаты россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Виктор Ляшок.

Ранее в России захотели запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ.