Россия и Азербайджан заговорили о переходе в расчетах на нацвалюты

Россия и Азербайджан прорабатывают вопрос перехода в расчетах на национальные валюты. Об этом рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Его слова приводит РИА Новости.

«После последних санкций США против Мосбиржи возникли проблемы с расчетами. В настоящее время идут переговоры между Москвой и Баку о переходе на нацвалюты», — заявил Тимофеев.

Глава РСМД признал, что западные санкции нанесли ущерб России. В то же время ограничения послужили драйвером для развития торговли с дружественными странами, подчеркнул он. Так, товарооборот с Китаем достиг $250 млрд, с Индией — более $50 млрд.

«России необходимо создать более фундаментальную модель, которая могла бы снизить монополию американского доллара. Требуется стратегическая диверсификация мировых финансов. Рано или поздно мы к этому придем», — подытожил Тимофеев.

До этого в МВФ зафиксировали вытеснение доллара США из резервов нетрадиционными валютами.

Ранее Россия предложила странам БРИКС новый способ расчета.