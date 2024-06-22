Стало известно, кому из россиян весной чаще одобряли микрозаймы

Этой весной чаще всего одобрения заявок по микрозаймам в России получали финансисты. Кредитные организации принимали положительное решение в 69,4% случаев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Робот Займер».

«Финансисты традиционно являются лидерами по уровню одобрения — профессиональные компетенции наделяют их высоким уровнем ответственности и финансовой грамотности», — отметили аналитики.

Второе место заняли владельцы бизнеса с уровнем одобрения 68,2%. Тройку замыкают самозанятые с 67,8%.

Следом идут IT-специалисты. Этой весной им одобрили 67,1% заявок по микрозаймам. При этом уровень одобрения для представителей этой сферы за год вырос сильнее, чем для других — на 30,3%.

Реже всех одобрение получали строители (53,2%), водители (50,2%) и аграрии (46,7%).

До этого сообщалось, что по итогам первых четырех месяцев чаще других заявки на потребительские кредиты оставляли россияне, родившиеся под знаком Козерога, Рака, Дев и Близнецов.

Ранее стало известно, кто из россиян отказывается от уже одобренных займов.