Стало известно, сколько россияне тратят на поездки на электросамокатах

Средний чек поездки на электросамокате в России этой весной составил 133 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт». В прошлом году россияне платили в среднем 109 рублей за одну поездку.

Лидером по количеству платежей является Москва. При этом средний чек поездки оказался выше в Санкт-Петербурге — 207 рублей против 119 рублей в столице.

В прошлом месяце прокатчики электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс.Go» повысили штрафы за нарушение правил аренды. Размер максимального штрафа вырос до 100–150 тыс. рублей в зависимости от оператора. Такие санкции ждут пользователей за катание в пьяном виде или причинение вреда чужому здоровью или имуществу в результате ДТП. Минимальный штраф составит 500 рублей. Он назначается за некорректную парковку.

До этого в Госдуме предложили создать электросамокатную полицию.

Ранее в Москве захотели ввести новые «медленные» зоны для электросамокатов.