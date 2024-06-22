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Эксперт объяснил, почему отдых в ОАЭ обходится россиянам дешевле Турции

АТОР: отдых в Турции стал дороже ОАЭ из-за комплекса внутренних проблем в стране

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Depositphotos

Турция вынуждена повышать цены на отдых из-за комплекса внутренних проблем. В результате, страна стала дороже для российских туристов, чем ОАЭ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Турецкие отели столкнулись с резким ростом расходов. В первую очередь речь идет о повышении заработной платы сотрудникам и подорожании электроэнергии, отмечает эксперт.

Кроме того, сейчас в стране практически невозможно взять кредит из-за высокой ставки местного ЦБ (45%), продолжил Кобищанов. Это привело к тому, что отельеры стали реже открывать новые гостиницы.

«Нецелесообразно брать деньги у банка под 50–60% и строить гостиницу, которая не окупится», — отметил вице-президент АТОР.

Между тем экономика ОАЭ более стабильна: темпы инфляции в стране ниже, чем в среднем по миру, а рабочая сила и электроэнергия сравнительно дешевые. Все это делает развитие гостиничной индустрии более рентабельной, рассуждает Кобищанов. К тому же Эмиратам также удалось добиться более длинного сезона, чем в Турции, добавил эксперт.

Накануне в Минэкономразвития предложили с 2025 года расширить курортный сбор на всю Россию.

Ранее стало известно, во сколько обойдется россиянам отдых в санаториях в этом году.

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