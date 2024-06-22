Россияне стали чаще заказывать цветы онлайн

Число онлайн-заказов цветов в России за последние четыре года выросло в 2,8 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков T-Data.

Бум спроса на онлайн-сервисы по доставке цветов пришелся на пандемию. Так, в мае 2021 года количество заказов выросло вдвое по сравнению с маем 2020 года.

После снятия ковидных ограничений темпы прироста онлайн-заказов букетов замедлились. В мае 2022-го показатель увеличился на 29% в годовом выражении, в мае 2023-го — на 7%, в этом мае — на 9%.

Средний чек на покупку цветов онлайн с 2020 года вырос на 16%, до 3325 рублей. При этом покупка букета в офлайне обойдется в два раза ниже — в среднем в 1 553 рубля.

Чаще всего цветы онлайн покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Далее в рейтинге идут Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород.

До этого в России зафиксировали скачок продаж цветов в алкомаркетах. По итогам 2023 года показатель взлетел на 139%.

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