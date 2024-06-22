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Глава Сбера рассказал об уникальной ситуации для вкладов населения

Греф заявил, что в России сложилась уникальная выгодная ситуация для вкладов

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Сбер

В России сейчас сложилась уникальная выгодная ситуация для вкладов граждан. Об этом рассказал председатель правления Сбера Герман Греф телеканалу «Россия 1».

Сейчас ставки по вкладам в Сбере достигают 18% при инфляции в 8,3% (на май 2024 года).

«Я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам. Это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса, тяжело развивать бизнес в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная выгодная ситуация», — пояснил Греф.

7 июня глава Сбера отмечал, что экономика России показывает крайне хорошие темпы роста, но пока остается простой в рамках нынешней модели, что несет в себе потенциальные риски. По его словам, компании видят улучшения экономической ситуации, но за последнее время осложнился дефицит кадров и доступ к технологиям.

Ранее аналитики объяснили причины стабильных финансовых показателей Сбера.

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