Закрытым аэропортам пообещали финансовую поддержку

Правительство выделит закрытым из-за близости к зоне специальной военной операции российским аэропортам 3,9 млрд рублей субсидий за декабрь-март. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

«Выделить в 2024 году Росавиации <...> за декабрь 2023 г. — март 2024 г. бюджетные ассигнования в размере 3946339,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», — указано в постановлении.

Речь идет об аэропортах юга и центральной части России, которые подпадают под режима временного ограничения полетов.

До этого Росавиция сообщила о снятии временных ограничений на работу аэропорта Казани.

6 июня глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается. Он отмечал, что ведомство находится в постоянном контакте с Минобороны РФ по вопросу решения этой проблемы.

Ранее в аэропорту Пулково столкнулись бизнес-джет и самолет.