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В Сбере прогнозируют повышение размера компенсации банкам по ипотеке

Первый зампред Сбера спрогнозировал рост размера компенсации банкам по ипотеке

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Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что правительство РФ обсуждает возможность повышения компенсации российским банкам по программам льготной ипотеки. Об этом он сообщил в интервью Frank Media.

«Насколько я слышал, обсуждаются изменения размера компенсации банкам, ее могут повысить», — заявил Царев.

Отмечается, что в ноябре 2023 года правительство сократило размер компенсации по программе льготной ипотеки с 2 до 1,5 п.п. По словам Царева, в Сбербанке сразу обозначили, что для банка «с точки зрения рентабельности эти продукты становятся невыгодными».

«И с этого момента мы сигнализировали рынку, что в том объёме (более 55%), в котором Сбер на этом рынке участвовал, мы больше участвовать не будем», — отметил он.

До этого Царев сообщал, что программа «Семейная ипотека» будет расширена по поручению президента РФ Владимира Путина.

С помощью «Семейной ипотеки» россияне, воспитывающие детей определенного возраста, могут оформить ипотеку по льготной ставке – не более 6% годовых.

Ранее Сбер повысил ставки по вкладам.

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