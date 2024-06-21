В Сбере прогнозируют повышение размера компенсации банкам по ипотеке

Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что правительство РФ обсуждает возможность повышения компенсации российским банкам по программам льготной ипотеки. Об этом он сообщил в интервью Frank Media.

«Насколько я слышал, обсуждаются изменения размера компенсации банкам, ее могут повысить», — заявил Царев.

Отмечается, что в ноябре 2023 года правительство сократило размер компенсации по программе льготной ипотеки с 2 до 1,5 п.п. По словам Царева, в Сбербанке сразу обозначили, что для банка «с точки зрения рентабельности эти продукты становятся невыгодными».

«И с этого момента мы сигнализировали рынку, что в том объёме (более 55%), в котором Сбер на этом рынке участвовал, мы больше участвовать не будем», — отметил он.

До этого Царев сообщал, что программа «Семейная ипотека» будет расширена по поручению президента РФ Владимира Путина.

С помощью «Семейной ипотеки» россияне, воспитывающие детей определенного возраста, могут оформить ипотеку по льготной ставке – не более 6% годовых.

Ранее Сбер повысил ставки по вкладам.