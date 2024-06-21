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В Минсельхозе ждут подорожания зерна в России

Глава Минсельхоза Лут: подорожание зерна необходимо внутреннему рынку России

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Nina Liashonok/Reuters

Минсельхоз РФ ожидает роста цен на зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Об этом заявила глава министерства Оксана Лут. Ее цитирует ТАСС.

Стоимость зерна на мировом рынке росла, пока Турция не приостановила закупки пшеницы, что временно остудило рынок. Однако, учитывая меньшие объемы производства зерна в этом сезоне, цены скоро снова скорректируются в сторону повышения, прогнозирует Лут.

«Нам нужно увеличение цены на внутреннем рынке. Оно должно быть разумным для того, чтобы не пострадал сектор переработки, не пострадал сектор животноводства, потому что у нас с вами баланс внутри страны должен сохраняться», — подчеркнула глава Минсельхоза.

До этого сообщалось, что Украина в 2024 году вывозит зерно на зарубежные рынки рекордными темпами. По итогам первого квартала страна направила на экспорт более 5 млн тонн продукции.

Ранее Мишустин рассказал о влиянии санкций на продвижение российских продуктов на внешние рынки.

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