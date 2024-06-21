В Минэкономразвития предложили расширить курортный сбор на всю Россию

С 2025 года право вводить курортный сбор планируется распространить на все регионы России. Поправки будут внесены на рассмотрение Минфина на следующей неделе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Туристический сбор представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. Базовая ставка составляет около 65 рублей в сутки. При этом региональные власти могут сами назначать размер сбора. Так, они могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.

Налог будет направляться в бюджеты муниципалитетов и может быть использован исключительно для создания, ремонта, реконструкции и содержания объектов туристической инфраструктуры.

«Этот механизм кроме функционала привлечения дополнительных целевых средств в небольшие муниципалитеты, ... будет способствовать выходу небольших средств размещения из серой зоны, которые зачастую не показывают реальную загрузку», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин.

Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге, и заканчивается в 2024 году.

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