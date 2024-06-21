Кабмин смягчил требования к продаже валютной выручки

Правительство РФ смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Об этом свидетельствует документ на сайте кабмина.

Теперь экспортеры обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. До этого порог составлял 80%.

«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — говорится в документе.

Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено в России в октябре 2023 года для стабилизации курса рубля и обеспечения устойчивости финансового рынка. Мера распространяется на компании, работающие в отраслях топливной энергетики, металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

До этого россиянам рассказали, что будет с курсом доллара к концу 2024 года.

Ранее были названы основные причины привязанности россиян к доллару и евро.