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Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков

Банки испытывают трудности с валютными свопами из-за санкций против Мосбиржи

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Shutterstock

Российские банки столкнулись с проблемой закрытия сделок по валютным свопам в долларах и евро из-за санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), сообщает РБК.

После введения ограничений США в отношении биржи и НКЦ закрыть сделки в нужной валюте стало невозможно, сообщил изданию один из источников. При этом у некоторых кредитных организаций объемы таких инструментов довольно внушительные, отметил он.

Наличие проблемы подтвердил президент Ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков (ACI Russia) Евгений Егоров. НКЦ был вынужден пересчитать сделки со свопами в долларах и евро в рублях, совершив обратные сделки, отметил спикер. В результате у банков появились открытые валютные позиции (ОВП, дисбаланс между валютными активами и пассивами — прим. ред.), заключил он.

«Поиск контрагентов для таких сделок затруднен, расчеты почти остановлены. Думаю, что большинство просто остались с этой открытой позицией и проблемой», — подытожил Егоров.

12 июня Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и НКЦ. На следующий день торговая площадка прекратила торги долларом и евро.

Ранее в ЦБ РФ рассказали, как будут устанавливать официальные курсы доллара и евро.

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