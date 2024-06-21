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Сбер рассчитывает на дальнейший рост прибыли и дивидендных выплат

Греф: Сбер рассчитывает на дальнейший рост прибыли и дивидендных выплат

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Пресс-служба Сбера

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что банк рассчитывает на дальнейший рост прибыли, а также на позитивный тренд в дивидендных выплатах. Об этом он сказал в рамках годового собрания акционеров.

«Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала в размере 22% и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит и на позитивный тренд в дивидендах», — отметил глава банка.

По его словам, за пять месяцев 2024 года Сбер заработал 628,4 млрд рублей, рост прибыли составил 6,7% при рентабельности капитала на уровне 22,5%. Греф подчеркнул, что это «отличный результат и рост год к году».

Он напомнил, что на старте года в Сбербанке отмечали некоторое замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне ограничительных мер, принятых Центральным банком РФ, и высокого уровня процентных ставок в экономике.

При этом Греф отметил, что «в целом по году сейчас идем лучше наших ожиданий, лучше плана по прибыли и по темпам роста бизнеса».

Глава банка неоднократно заявлял, что Сбер намерен обеспечить для своих акционеров планку по дивидендам на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. За прошлый год чистая прибыль банка по МСФО составила 1,5 трлн рублей и стала рекордной.

До этого Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума отметил, что 60% предпринимателей считают, что экономическая ситуация в РФ за год улучшилась.

Ранее в Сбербанке назвали «валюту номер один» в международных расчетах.

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