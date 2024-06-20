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Национальную систему платежных карт атаковали хакеры

Национальная система платежных карт сообщила о DDoS-атаках

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Пресс-служба НСПК

Неизвестные совершили DDoS-атаки на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК.

«Сегодня наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК. <...> Затронуто незначительное количество сервисов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у НСПК есть возможность противостоять и предотвращать хакерское воздействие, поэтому ущерб системе был нанесен небольшой, а Система быстрых платежей работает в обычном режиме. Параллельно специалисты работают над устранением последствий атак на другие сервисы.

В апреле глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла о стабильной работе НСПК. Она добавила, что ответные меры из-за западных санкций против НСПК теоретически возможны, но их надо рассматривать как крайние меры.

Ранее в России раскрыли дальнейшую судьбу карт Visa и Mastercard.

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