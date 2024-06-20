Госдума приняла в I чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Государственная дума приняла в I чтении законопроект, который, вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект внесен российским правительством в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ.

17 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о донастройке налоговой системы в России, в частности, о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

6 июня министр финансов Антон Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» дополнительные доходы российского бюджета от новых налоговых изменений.

Согласно законопроекту, для тех, чей доход составляет 2,4 млн рублей в год, ставка налога останется на уровне 13%. Для граждан с доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%. Для тех, кто получает более 50 млн рублей в год, ставка налога составит 22%. Изменения не затронут участников специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в России планируют отказаться от большинства деклараций по НДФЛ.