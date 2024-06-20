Силуанов назвал оптимальный размер максимальной ставки НДФЛ

Максимальная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 22% является оптимальным вариантом, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

«Важно здесь создать условия: не прятать заработную плату и не уходить в серые конвертные схемы», — отметил министр.

По словам Силуанова, ставка в 22% в верхней прогрессии обсуждалась с бизнесом и профсоюзами и была всеми поддержана.

20 июня Государственная дума приняла в I чтении законопроект, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Для россиян с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%. Для тех, кто получает более 50 млн рублей в год, ставка налога составит 22%.

До этого сообщалось, что в России планируют отказаться от большинства деклараций по НДФЛ.

Ранее стало известно, что Госдума приступит к обсуждению возобновления индексации пенсии работающим пенсионерам на следующей неделе.