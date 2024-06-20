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Россия и Вьетнам договорились развивать экономическое сотрудничество

Кремль: РФ и Вьетнам уделят внимание развитию экономического сотрудничества

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия и Вьетнам будут уделять пристальное внимание развитию сотрудничества в сфере экономики. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

В документе говорится, что Россия и Вьетнам планируют создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей, сверяясь при этом с международным правом и национальным законодательством двух стран. Это необходимо для наращивания товарооборота.

Кроме того, стороны будут стремиться к эффективному использованию положений соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, а также с Вьетнамом.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. 20 июня президент России посетил Вьетнам.

Ранее Путин пригласил высших руководителей Вьетнама в Россию.

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