В Госдуме обсудят индексацию пенсий работающим пенсионерам

Обсуждение вопроса о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам начнется на следующей неделе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит ТАСС.

«Знаю, что фракция «Единая Россия» законодательную поправку подготовила в соответствии с поручением президента, высказанным на ПМЭФ», — добавил депутат.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России прекратили с 1 января 2016 года. В начале июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 февраля 2025 года индексация выплат возобновится и поручил «Единой России» и правительству подготовить соответствующий проект. Закон намерены принять в весеннюю сессию.

До этого в России увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год до 17 733 рубля.

Ранее в Госдуме предложили запретить выплачивать зарплату россиянам на руки ниже МРОТ.