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Глава ЕК рассказала подробности о новом пакете санкций против России

Фон дер Ляйен: новый пакет санкций ЕС будет нацелен на энергетический экспорт РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на энергетический экспорт России и наложит новые ограничения на западных производителей по поставкам технологий в эту страну. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, этими санкциями Еврокомиссия попытается ограничить доступ ключевых западных технологий в Россию и отнять у нее дополнительные энергетические доходы. Кроме того, по ее словам, новый пакет Европейского союза будет направлен на ограничения против российского танкерного флота и банковских мер, которые Москва приняла для устранения ранее введенных санкционных пакетов ЕС и США.

Постпреды стран Евросоюза 20 июня согласовали 14-й пакет санкций против России. Теперь этот пакет должен принять Совет ЕС на уровне министров, после чего он будет опубликован и вступит в силу.

Издание EUobserver сообщало, что страны ЕС планируют согласовать очередной пакет антироссийских санкций к началу саммита организации 27 июня.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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