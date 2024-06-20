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Российский бизнес нашел способ рассчитываться с Китаем

Бизнесу России стало проще рассчитываться с Китаем после визита Путина

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Валентина Певцова/РИА Новости

Ситуация с платежами от российского бизнеса контрагентам в Китай стабилизировалась после визита президента РФ Владимира Путина в Пекин в мае этого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей рынка.

Отмечается, что в апреле трансакции между Россией и Китаем почти не проходили, а в мае объем импорта стал расти благодаря тому, что с российским бизнесом начали сотрудничать напрямую региональные китайские банки, у которых очень мало или практически нет международного бизнеса.

Шесть небольших организаций начали принимать платежи после того, как крупные китайские банки отказались принимать юани после ужесточения контроля со стороны США. Также вновь начал проводить расчеты в национальных валютах один из крупнейших банков — Bank of China. Благодаря этому стали проходить ранее блокируемые платежи за электронику.

По мнению экспертов, привлечение новых региональных игроков, открытых к сотрудничеству с Россией, уменьшит сроки проведения платежей. Однако у подобных организаций проценты выше, и с ними сотрудничают не все китайские предприятия. Поэтому в качестве альтернативы организации Китая начинают открывать представительства на территории России и принимать рубли.

Ранее инвестбанкир объяснил укрепление рубля к юаню.

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