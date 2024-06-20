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В России планируют отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

РБК: ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена отказаться от основной части деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом, ссылаясь на план деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов, сообщает РБК.

ФНС собирается реализовать бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. До декабря следующего года ведомство должно будет заключить соответствующий государственный контракт и выпустить приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию.

В частности, предполагается отказаться от декларирования доходов от реализации недвижимого имущества и от реализации транспортных средств.

Бездекларационный порядок уплаты НДФЛ начнет осуществляться по доходам, полученным с 1 января 2025 года.

До этого сообщалось, что ФНС будет автоматически определять статус налогового резидента.

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