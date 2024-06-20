В Москве впервые за четыре года выросла площадь продаваемых квартир

Средняя площадь квартир (без учета апартаментов) на первичном рынке Москвы в июне 2024 года достигла 54,5 кв. м. За год показатель вырос на 0,6% (с 54,2 кв. м). Увеличение средней площади зафиксировано впервые с 2020 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, в 2020-2023 годах средняя площадь квартир в новостройках сократилась на 22,5% (с 69,9 кв. м). Рост средней площади лотов в 2024-м Сырцов объяснил активным спросом на малогабаритные форматы и их вымыванием из экспозиции.

Максимальное увеличение средней площади первичных квартир зафиксировано на востоке столицы – на 9,4%.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева объяснила, что на востоке выросло количество двух- и трехкомнатных квартир в продаже, и эти варианты пользовались большим спросом.

По данным «Яндекс Недвижимости», в мае 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 0,5% по сравнению с апрелем и составила 162 тыс. руб.

Ранее были названы города с подорожавшими новостройками.