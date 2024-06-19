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Дипломат рассказал, какую продукцию КНДР может поставлять в Россию

Дипломат Бакланов: КНДР может поставлять в Россию изделия из метала

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Северная Корея может поставлять в Россию изделия из стали, поскольку у них хорошая сталелитейная промышленность. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Также, по его словам, КНДР производит текстильную продукцию, которая может составить конкуренцию китайским товарам.

«Еще у них высокого уровня военная промышленность. Образцы вооружений совместимы с нашим, это тоже для нас интересно особенно в условиях ведения СВО», — продолжил эксперт.

Он добавил, что для заметного расширения товарооборота между Россией и КНДР важно решить вопрос об окончательном выходе из санкций, которые были наложены на Пхеньян в 2006-2013 годах. При этом, по его словам, отношения между двумя странами носят замкнутый характер, поэтому проблем с логистикой не возникнет.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций стран. Публичная беседа продлилась полтора часа в резиденции «Кымсусан». С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие политики.

Позднее Путин и Ким Чен Ын утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, поставив свои подписи под одноименным соглашением.

Ранее политолог объяснил важность прекращения режима санкций в отношении КНДР.

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