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Стало известно, какие способы оплаты предпочитают россияне

ЦБ: россияне чаще всего используют безналичные способы оплаты

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Depositphotos

Большинство россиян не используют наличные в повседневных расчетах. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Чаще всего граждане РФ расплачиваются картой — это средство платежа предпочитают 75% россиян. На втором месте по популярности среди населения мобильные переводы и онлайн-банки. Ими пользуются 48%. Тройку замыкает Система быстрых платежей (СБП), переводы через которую предпочитают 28% граждан.

По последним данным, наличные в повседневной жизни в 2024 году используют меньше четверти россиян. В прошлом году их доля составляла 27%.

Самым популярным финансовым инструментом, который россияне используют для хранения денежных средств, стали банковские вклады (39%). Далее идут дебетовая карта (35%) и наличные (30%).

До этого финансист заявил, что россияне теряют порядка 50 тыс. рублей в год при хранении денег «под матрасом».

Ранее экономист назвал основные причины привязанности россиян к доллару и евро.

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