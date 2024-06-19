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РФ и КНДР будут работать над минимизацией эффекта от санкций

Песков: есть механизмы по минимизации ущерба от санкций для РФ и КНДР

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Виталий Аньков/РИА Новости

Россия и Северная Корея могут свести к минимуму ущерб от санкций ООН в рамках сотрудничества между странами. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Существуют механизмы суверенизации, которые вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков уточнил, что во время текущего визита российской делегации в КНДР власти двух государств обсуждали необходимость создания таких механизмов.

19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, поставив свои подписи под одноименным соглашением.

Позднее президент РФ раскрыл детали договора, рассказав, что он предполагает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения.

Ранее Путин оценил позицию КНДР по Украине.

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