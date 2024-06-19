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США хотят затормозить производство чипов в Китае с помощью двух других стран

США хотят помешать росту производства чипов в КНР с помощью Японии и Нидерландов

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Shutterstock

США хотят убедить правительства Нидерландов и Японии оказать давление на полупроводниковую промышленность Китая, пишет South China Morning Post.

Замминистра торговли Соединенных Штатов по промышленности и безопасности Алан Эстевез скоро отправится с визитом в эти две страны. Согласно источникам издания, цель Эстевеза — принудить нидерландскую ASML, которая является мировым лидером по выпуску литографического оборудования, а также главного японского производителя микросхем Tokyo Electron ввести дополнительные ограничения на деятельность партнеров из КНР.

Таким образом Вашингтон хочет еще сильнее ограничить развитие искусственного интеллекта (ИИ) в Китае.

В прошлом месяце США запретили Intel и Qualcomm продавать чипы китайской Huawei.

До этого Индия вышла на мировой рынок полупроводников.

Ранее американский производитель чипов Nvidia обогнал Microsoft и Apple и стал самой дорогой компанией в стране.

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