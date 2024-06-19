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Инвестбанкир объяснил укрепление рубля к юаню

Инвестбанкир Коган: рубль укрепился к юаню в ожидании проблем с оплатой импорта

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Рубль укрепляется к юаню на ожиданиях роста проблем с оплатой импорта из-за новых ограничений Запада, которые в том числе затронули связанные с РФ китайские компании. Ситуацию на валютном рынке в своем Telegram-канале проанализировал инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«После того как в новый санкционный список США включили десятки китайских компаний, многие китайцы могли решить подстраховаться и перестать работать с любым бизнесом из России. Тогда сейчас в обвале юаня мы можем угадать падение импорта из Китая в ближайшем будущем», — пишет экономист.

Еще одна причина укрепления нацвалюты к юаню — опасения по поводу потенциальной приостановки торгов китайской валютой на Мосбирже. Сейчас предпосылок к этому нет, однако самые осторожные участники рынка уже могли начать подготовку к этому сценарию, отмечает Коган.

По мнению инвестбанкира, на фоне резкого укрепления рубля власти могут временно снять с экспортеров обязательство по продаже валютной выручки, а Банк России — взять паузу в покупке валюты.

Утром в среду курс юаня впервые с мая прошлого года опустился ниже 11 рублей.

Ранее инвестстратег спрогнозировал курсы юаня, доллара и евро на будущую неделю.

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