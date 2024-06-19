Клиенты Альфа-Банка смогут распознавать счета в интернет-банке для бизнеса за 1 секунду

Альфа-Банк совместно с компанией Smart Engines добавил новые возможности в приложение и мобильную версию интернет-банка Альфа-Бизнес, сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что программное решение Smart Document Engine позволит руководителям и владельцам бизнеса распознавать параметры счета и формировать платеж по фотографии документа без ручного ввода данных. Реквизиты счета автоматически распознаются с помощью нейросети и вносятся в платежное поручение для дальнейшего подтверждения клиента для оплаты.

«В основе Smart Document Engine лежит собственная технология распознавания текста OCR, которая даже на смартфоне, без передачи изображений на сервер банка, извлекает реквизиты платежа за 1-1,5 секунды», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Альфе, решение специалистов Smart Engines за 1 секунду может распознать более 10 изображений. Отмечается, что алгоритмы нейросети умеют распознавать даже некачественные фотографии, например, сделанные при недостаточном освещении. Также ИИ работает с фото, где документ согнут или помят.

Кроме того, в банке подчеркнули, что данные распознаются безопасно как для клиента, так и для банка, поскольку изображения и реквизиты не передаются на обработку в сторонние сервисы.