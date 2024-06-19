Сбер улучшит условия по ипотеке на новостройки после 1 июля

Сбер значительно улучшит условия по ипотеке на первичную недвижимость в качестве меры поддержки рынка после того, как 1 июля в России прекратит действовать льготная ипотечная программа с государственной поддержкой на новостройки под 8%. Об этом на конференции Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Директор дивизиона «Домклик» Сбера отметил, что российские застройщики смогут сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом за счет субсидии, а Сбер снизит ставки по комплексному предложению для объектов с финансированием банка.

Он уточнил, что сейчас минимальная ставка по программе «Субсидирование на короткий срок» составляет 11,5%.

Что касается снижения ставки по комплексному предложению для объектов с финансированием банка, то минимальная ставка по программе на период строительства составит 12,2% за счет увеличенного дисконта в 6 процентных пунктов, добавил Лейпи.

Сейчас этот дисконт составляет 3,8 п. п., а минимальная ставка — 14,4%.

Также банк предложит скидку в 0,3 п. п. на ставку по рыночным программам без господдержки, ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов.