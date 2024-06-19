Товарооборот России и Евросоюза упал до минимума с 2000 года

Двусторонний товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля сократился на 6% месяц к месяцу и составил €5,6 млрд, что является минимальным показателем с января 2000 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Поставки российских товаров в Европу за период снизились на 17% по сравнению с мартом и составили €2,7 млрд. Это самый низкий показатель с июня 1999 года.

Основную долю экспорта из РФ на европейский рынок в апреле занял газ (поставки на €1,15 млрд). Далее идут железо и сталь (€288,5 млн) и нефтепродукты (€248 млн).

Между тем продажи товаров из ЕС в Россию в апреле выросли на 6%, достигнув €2,9 млрд. Значительная часть поставок пришлась на лекарственные препараты (€760 млн). Также РФ активно закупала у стран ЕС оборудование (€303 млн) и оптические инструменты (€186,5 млн).

До этого сообщалось о резком сокращении торгового оборота Японии с Россией. Более того, в Токио заявили о подготовке новых санкций против третьих стран, работающих с РФ.

Ранее экономист раскрыл, как отразится на российской экономике полное торговое эмбарго США.