Названы основные причины привязанности россиян к доллару и евро

Одна из основных причин сохраняющейся привязанности россиян к доллару и евро — поездки за границу, заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Его слова приводит агентство «Прайм».

На фоне проблем с безналичной оплатой российскими картами в других странах путешественники из РФ вынуждены вести с собой наличные, пояснил экономист.

«Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде», — отметил Кузнецов.

Еще одна причина привязанности россиян к валюте заключается в желании уберечь сбережения от инфляции. Граждане РФ по старинке скупают доллары и евро, хотя сейчас существуют более надежные и выгодные инструменты, например, банковские вклады, заявил доцент. По его мнению, это происходит из-за отсутствия финансовой грамотности у населения.

С начала июня в России началась новая волна повышения ставок по вкладам. Ставки подняли уже более десяти крупных банков.

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