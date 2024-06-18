Мишустин рассказал о влиянии санкций на продвижение российских продуктов на внешние рынки

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя большинством продуктов и, несмотря на санкции, остается одним из лидеров в мире по экспорту. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия является ведущим поставщиком на внешние рынки по многим товарам и позициям. Мишустин утверждает, что РФ занимает третье место в мире по торговле ячменем, второе — по поставкам зерновых, зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел, а также первое — по экспорту пшеницы.

Премьер отметил, что российская продукция востребована и внутри страны, и за рубежом. Никакие санкции не помешали агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, сохраняет статус одного из ключевых участников мировой торговли.

С 2020 по 2023 год рост составил 60%, с Ближним Востоком рост в два раза, по Африке 69%, в Латинской Америке рост торговли — 42%, уточнил президент.

Ранее в ЦБ рассказали когда инфляция вернется в норму.