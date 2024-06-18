Курс биткоина упал до месячного минимума

Курс биткоина во вторник, 18 июня, опускался до $64,4 тыс. Первая криптовалюта торговалась на этом уровне впервые с середины мая. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

К 15:10 по московскому времени биткоин подорожал до $65,4 тыс. (-0,62% к предыдущему дню).

Падение биткоина связано с сокращением вложений в спотовые биржевые биткоин-фонды и криптовалютные продукты после решения Федрезерва по ставке, поясняют эксперты. Американский регулятор на июньском заседании принял решение оставить ставку неизменной на уровне 5,25–5,5%.

До этого сообщалось, что россияне стали активнее пользоваться криптовалютами. За год число держателей крипты в России выросло на 20%. Сейчас виртуальными монетами владеют порядка 3,02 млн граждан РФ.

Между тем эксперты предостерегают от вложений в криптовалюты из-за высоких рисков.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с цифровым рублем.