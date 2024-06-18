Расходы бюджета России на выплаты по госдолгу рекордно выросли

Расходы российского бюджета на выплаты по госдолгу по итогам первого квартала выросли на 43% год к году, достигнув 519 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю статистики (ведется с 2013 года), пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Рост трат на обслуживание госдолга в первую очередь связан с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, поясняют эксперты. Дело в том, что во время высоких процентных ставок государство размещает ОФЗ с более высокой доходностью, что приводит к увеличению выплат по бумагам.

Еще одна причина заключается в ослаблении рубля. Россия в 2024 году погасила часть долговых обязательств в валюте, что оказалось дороже, чем ранее, из-за падения курса нацвалюты. Так, в конце марта текущего года доллар стоил 92 рубля, в марте 2023-го — 77 рублей.

Сегодня уровень госдолга в РФ является одним из самых низких в мире. Он составляет всего 17% от ВВП.

Ранее аналитики Fitch повысили прогноз роста мировой экономики в 2024 году.