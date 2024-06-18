Запад обвинили в попытке уничтожить экономику Турции

Антироссийские санкции Запада нацелены в том числе на уничтожение экономики Турции, заявил турецкий историк, политический аналитик Мехмет Перинчек. Его слова приводит РИА Новости.

«Санкции против России направлены против Турции, чтобы ослабить Турцию, сделать так, чтобы она не сопротивлялась планам США», — считает Перинчек.

Историк также уверен, что украинский вопрос используется для ухудшения российско-турецких отношений, чтобы оставить Анкару без партнеров.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты стали активнее интересоваться турецкими компаниями, которые могут сотрудничать с РФ в обход санкций.

До этого Путин объяснил, почему снизился товарооборот с Турцией. Президент РФ связал сокращение объемов торговли с корректировкой цен на товары.

Ранее в Турции рассказали, придется ли стране покинуть НАТО после вступления в БРИКС.