Россияне стали чаще пить игристое

Продажи игристых вин и шампанского в России за первые пять месяцев 2024 года выросли на 13,5% год к году и превысили 8,3 млн декалитров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В январе — марте россияне также приобрели 569,8 тыс. декалитров ликерных вин (+11,9% в годовом выражении) и 22,77 млн декалитров виноградных вин (+3,3%).

Продажи коньяка за период выросли на 8,8% и составили 5,8 млн декалитров, водки — на 1,7%, до 31 млн декалитров.

Всего за пять месяцев в России было реализовано 93,5 млн декалитров алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Показатель вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 7,6%, до 7,5 млн декалитров.

До этого сообщалось о резком росте поставок европейского пива в Россию. В апреле ЕС направил на российский рынок пива на €23,1 млн, что является максимумом с августа 2023 года.

Ранее россиян предупредили о подорожании водки и коньяка.