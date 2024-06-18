ФНС будет автоматически определять статус налогового резидента

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена создать систему, чтобы автоматически определять налогового резидента России для физических лиц. Об этом сообщает
Отмечается, что новая функция будет запущена к декабрю 2025 года. При этом она станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3».
В сообщении также говорится, что налоговое и валютное резидентство физлиц будут определять при помощи данных о пересечении границы из загранпаспортов и информации от системы миграционного учета «Мир».
До этого сообщалось, что Верховный суд (ВС) РФ разрешил налоговикам рассчитывать недоимку по свидетельским показаниям, если предприниматель скрывал доходы и не представлял документы.
Предпринимательница Елена Новоселова сдавала в аренду квартиры в 2017–2019 годах, но доходы не декларировала. Инспекция ФНС опросила арендаторов, которые подтвердили факт и сроки найма жилья, после чего доначислила Новоселовой 237,1 тыс. руб. по УСН и 38,7 тыс. руб. взносов расчетным методом, пишет издание.
Ранее были названы основания пересмотра дела по иску ЦБ к владельцу Рост Банка.