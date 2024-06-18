Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФНС будет автоматически определять статус налогового резидента

ФНС в 2025 году собирается автоматически определять статус налогового резидента

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена создать систему, чтобы автоматически определять налогового резидента России для физических лиц. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на план ведомства на 2024 год.

Отмечается, что новая функция будет запущена к декабрю 2025 года. При этом она станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3».

В сообщении также говорится, что налоговое и валютное резидентство физлиц будут определять при помощи данных о пересечении границы из загранпаспортов и информации от системы миграционного учета «Мир».

До этого сообщалось, что Верховный суд (ВС) РФ разрешил налоговикам рассчитывать недоимку по свидетельским показаниям, если предприниматель скрывал доходы и не представлял документы.

Предпринимательница Елена Новоселова сдавала в аренду квартиры в 2017–2019 годах, но доходы не декларировала. Инспекция ФНС опросила арендаторов, которые подтвердили факт и сроки найма жилья, после чего доначислила Новоселовой 237,1 тыс. руб. по УСН и 38,7 тыс. руб. взносов расчетным методом, пишет издание.

Ранее были названы основания пересмотра дела по иску ЦБ к владельцу Рост Банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами