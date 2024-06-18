В Fitch улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году

Аналитики Fitch повысили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6%. Предыдущая оценка предполагала рост на 2,4%. Об этом говорится в обновленном обзоре международного рейтингового агентства Global Economic Outlook.

Прогноз был пересмотрен на фоне повышения уверенности в перспективах укрепления экономики Европы и восстановления экспорта КНР, отмечается в релизе.

При этом в 2025 году в Fitch ожидают замедление темпов роста глобальной экономики до 2,4%.

На прошлой неделе Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России. Эксперты ожидают, что в текущем году рост российской экономики составит 2,9%.

До этого стало известно, что Россия с 2021 года является четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.

Ранее Путин назвал сумму, которую США задолжали мировой экономике.