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В Fitch улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году

Аналитики Fitch повысили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6%

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Depositphotos

Аналитики Fitch повысили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6%. Предыдущая оценка предполагала рост на 2,4%. Об этом говорится в обновленном обзоре международного рейтингового агентства Global Economic Outlook.

Прогноз был пересмотрен на фоне повышения уверенности в перспективах укрепления экономики Европы и восстановления экспорта КНР, отмечается в релизе.

При этом в 2025 году в Fitch ожидают замедление темпов роста глобальной экономики до 2,4%.

На прошлой неделе Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России. Эксперты ожидают, что в текущем году рост российской экономики составит 2,9%.

До этого стало известно, что Россия с 2021 года является четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.

Ранее Путин назвал сумму, которую США задолжали мировой экономике.

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