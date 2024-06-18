На Западе уличили Coca-Cola в заработке на российском рынке

Coca-Cola продолжает получать прибыль в России, несмотря на заявления об уходе из страны. Об этом пишет Bloomberg.

В 2024 году характерный красный логотип Coke по-прежнему легко найти в супермаркетах и ​​ресторанах по всей РФ. Кроме того, принимая во внимание новинку под названием Добрый Cola, продаваемую в банках с удивительно знакомым красным оттенком и вкусом, Coke по некоторым показателям остается ведущим производителем газированных напитков в России, отмечает издание.

Производством Coca-Cola в РФ до 2022 года занималась Multon Partners, принадлежащая Coca-Cola HBC. Два года назад компания прекратила производство этого напитка и представила новый продукт — Добрый Cola, который в 2023 году стал самой популярной газировкой в стране.

«Прибыль от продажи Coca-Cola в России просто перешла к Coca-Cola HBC, которая завоевала долю рынка благодаря успеху Добрый Cola», — заявила аналитик CFRA Research Гаррет Нельсон.

Coca-Cola не единственная, кто не полностью ушел из России. В сентябре 2022 года в PepsiCo заявили о прекращении производства и продаж Pepsi, Mountain Dew и 7Up в стране. Однако вскоре компания запустила новую колу Evervess и увеличила производство Frustyle.

По итогам прошлого года продажи напитков российского подразделения PepsiCo подскочили на 12%, до 209 млрд рублей. Между тем выручка от продаж детского питания и молочных продуктов компании выросла на 10%, до 129 млрд рублей.

До этого стало известно, что Coca-Cola подала заявки на повторную регистрацию товарных знаков в России.

Ранее сообщалось, что американская сеть Starbucks планирует вернуть бренды в Россию.