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В России оценили, что будет с рынком новостроек после отмены льготной ипотеки

Специалист Дарчинова: спрос на новостройки в России может снизиться на 30-40%

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Depositphotos

Спрос на новостройки в России снизится на 30-40% после 1 июля, когда в стране завершится действие госпрограммы льготной ипотеки. Об этом «Реальному времени» рассказала коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова.

«Плюс к этому увеличатся ставки для части аудитории и по «Семейной ипотеке». Ожидаем также отмену возможности субсидировать ставки. Весь этот комплекс мер направлен на охлаждение рынка недвижимости и приведет к сокращению спроса, падению уровня продаж, а значит, и торможению роста цен на недвижимость, по крайней мере на первые несколько месяцев, — сказала Дарчинова.

По ее словам, на данный момент на рынке первичной недвижимости наблюдается ажиотаж, потому что многие клиенты хотят успеть воспользоваться преимуществами этой программы.

10 июня сообщалось, что Минфин России согласился увеличить надбавку для расчета возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки после 1 июля. Речь идет о повышении надбавки к ключевой ставке ЦБ, которая используется для расчета компенсации недополученных доходов банков по программам с господдержкой.

Ранее стало известно, сколько россиян пользуются услугами риелторов.

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