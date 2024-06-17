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В России появилась возможность размещать средства через сделку РЕПО

Сделки РЕПО можно будет совершить онлайн

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Shutterstock

Сбер предоставил корпоративным клиентам возможность размещать свободные денежные средства в системе интернет-банкинга «СберБизнес», сообщает пресс-служба Сбера.

Юрлица, имеющие брокерский счет, смогут проводить сделки обратного РЕПО.

«Сегодня бизнесу важно быстро принимать решения, в том числе в отношении управления ликвидностью. Мы внимательно изучаем потребности клиентов и стремимся предоставить высокотехнологичные комплексные решения для работы на финансовых рынках», — отметил директор Департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

По его словам, Сбер планирует в будущем сделать доступным онлайн-управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью через покупку облигаций и БПИФов.

Сделка обратного РЕПО позволяет владельцу брокерского счета разместить временно свободные средства на срок от 1 до 90 дней и получить процентный доход.

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