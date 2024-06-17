Россиянам рассказали, стоит ли покупать квартиру в 2024 году

На квартиру не надо слишком долго копить средства, также не стоит ждать снижения цен на недвижимость и выбирать подходящий момент для покупки, убежден заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн. В беседе с Общественной Службой Новостей он посоветовал не откладывать покупку жилья, а также делать выбор в пользу ипотеки.

Условия ипотеки могут быть выгоднее, чем проживание в съемной квартире, утверждает экономист.

«Лучше взять ипотеку, которая сейчас хотя и потеряла недавнюю доступность и массовую льготность, но все еще остается привлекательной, особенно для айтишников, многодетных и семейных, — заявил он. — Лучше платить ипотеку, чем терять часть денег и времени на съемное жилье».

По мнению экономиста, ждать падения цен бессмысленно, так как они все время меняются – лучше как можно раньше приобрести собственное жилье.

При покупке недвижимости следует использовать разные виды господдержки для улучшения жилищных условий, не забывая про субсидии и льготы, добавил Гольдфайн. По его словам, в сегодняшних условиях падения спроса многие застройщики готовы пойти на скидки. Также экономист порекомендовал рассмотреть вариант покупки жилья для последующей сдачи в аренду.

До этого эксперты рынка недвижимости рассказали, что в последние месяцы отмечается рост числа сделок по покупке квартир в Москве в ипотеку. Это объясняется тем, что россияне стараются успеть воспользоваться льготной и IT-ипотекой до их сворачивания, оформляют семейную ипотеку до ужесточения условий.

Ранее в Госдуме раскрыли, почему опасно покупать квартиры у неофициальных застройщиков.