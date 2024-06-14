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Медиахолдинг Rambler&Co получил награды за экологический проект

Жюри конкурсов по ESG-проектам отметило медиачайную компании Rambler&Co

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Пресс-служба Rambler&Co

Медиачайная Rambler&Co, которая работала в «Лужниках» во время Дня города Москвы и Московского урбанистического форума (МУФ-2023), отмечена жюри конкурсов «Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG-проекты России». Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Медиачайная победила в номинациях «Социально ответственные СМИ» и «Ответственное потребление и производство. Рациональное природопользование».

Медиачайная встречала гостей слоганом «Горячие новости на любой вкус!», а провожала съедобными стаканчиками с авторскими напитками и биоразлагаемыми этикетками от чая с семенами луговых цветов.

В креативном поп-ап пространстве посетителям рассказывали о медиахолдинге и раздавали авторский чай со вкусом девяти СМИ медиахолдинга — «Ленты.ру», «Газеты.Ru», портала «Рамблер», «Чемпионата», «Секрета фирмы», «Мосленты», Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru.

Медиахолдинг показал гостям городского мероприятия, что для устойчивого развития мегаполиса крупные компании должны популяризировать ответственный образ жизни и заботу об экологии.

Всего через медиачайную за два дня прошло более 30 тыс. гостей Дня города.

По словам директора по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктории Джигкаевой, СМИ медиахолдинга тематически покрывают все ключевые интересы читателей — новости и картина дня, спорт, технологии и гаджеты, экология и социальные инициативы, лайфстайл, авто, развлечения.

«Каждый находит то, что ему важно в данный момент. И это разнообразие на «любой вкус» мы решили показать с помощью авторских вкусов чая, которые подобрали для каждого нашего СМИ», — рассказала она.

Джигкаева отметила, что в современном городском пространстве любая активность должна учитывать принципы устойчивого развития, и Rambler&Co их разделяет.

Ежегодные конкурсы «Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG-проекты России» поддерживают общественные инициативы в области экологического, социального и корпоративного управления.

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