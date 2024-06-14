Страны G7 хотят ужесточить контроль над потолком цен на российскую нефть

Государства, входящие в состав «Большой семерки» (G7), собираются помешать реализации российских энергетических проектов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект заявления по итогам саммита G7 в Италии.

«Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров», — говорится в документе.

Среди мер, которые планируют принять страны, ужесточение контроля над потолком цен на российскую нефть, что включает в себя борьбу с использованием Россией «теневого судоходства» для обхода санкций. Кроме того, G7 хотят ограничить доступ РФ к товарам и услугам, от которых зависит реализация ее энергопроектов, и поспособствовать снижению доходов России от торговли металлами.

13 июня страны «Большой семерки» смогли заключить политическое соглашение по применению заблокированных финансовых активов России в пользу Украины. Речь идет о выделении кредита в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от активов РФ.

Ранее стало известно о рисках стран, которые предоставят кредиты Киеву за счет активов России.