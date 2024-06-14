Япония введет санкции против компаний из Узбекистана и еще четырех стран

Японские власти намерены ввести ограничения против ряда компаний из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Индии за обход антироссийских санкций. Об этом сообщил генсек правительства страны Есимаса Хаяси, его цитирует РИА Новости.

«Эти санкции направлены не против конкретных стран, мы рассматриваем их как меры против отдельных компаний, причастных к обходу санкций», — объяснил чиновник во время выступления на пресс-конференции в Токио.

По словам Хаяси, в данный момент японское правительство занимается согласованием деталей нового пакета санкций против РФ и вскоре обнародует подробности.

13 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности на полях саммита «Большой семерки» (G7). Зеленский рассказал, что в 2024 году японская сторона предоставит Украине $4,5 млрд.

Также документ предполагает введение санкций против России, техническое и финансовое сотрудничество между Киевом и Токио, а также получение Украиной гуманитарной помощи и поддержки в оборонной отрасли.

Ранее Путин рассказал, где Россия обогнала Германию и Японию.