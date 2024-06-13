Сбер проведет голосование на годовом общем собрании акционеров банка

Сбер пригласил акционеров заочно поучаствовать в голосовании, которое пройдет в ходе годового общего собрания акционеров банка для утверждения результатов работы по итогам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Как уточнили в банке, голосование продлится по 20 июня включительно. При этом его итоги объявят на следующий день — 21 июня.

Отмечается, что принять участие в собрании могут акционеры — владельцы обыкновенных акций Сбербанка на конец операционного дня 27 мая 2024 года. Проголосовать по вопросам повестки собрания акционеры могут онлайн.

В ходе годового общего собрания акционеры утвердят годовой отчет, изберут новый состав Наблюдательного совета и аудиторскую организацию, а также распределят прибыль и утвердят выплату дивидендов.

Напомним, по итогам 2023 года Сбер заработал 1,5 трлн рублей, и Наблюдательный совет рекомендовал акционерам одобрить рекордную выплату дивидендов в размере 752,1 млрд рублей. Половина этих средств — порядка 376 млрд рублей — поступит в бюджет России.