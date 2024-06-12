В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения в отношении биржи санкций со стороны США. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что не очень понятно, как проводить торги в долларах на Мосбирже, но учитывая, что они происходят внутри страны, то процесс может быть переналажен, а торговля продолжится.

Делягин считает, что для этого может потребоваться некоторое время.

Он также выразил мнение, что Мосбирже нужно торговать не долларами, а «некоторым обозначением доллара», что потребует некоторой работы.

Депутат отметил, что Московской бирже также необходимо прописать новый регламент, иначе торги будут перемещены на иную площадку.

До этого стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Центробанк России в своем пресс-релизе заявил, что Московская биржа приостанавливает проведение биржевых торгов в долларах и евро в связи с санкциями Минфина США.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.