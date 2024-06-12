Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи

Депутат Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения в отношении биржи санкций со стороны США. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что не очень понятно, как проводить торги в долларах на Мосбирже, но учитывая, что они происходят внутри страны, то процесс может быть переналажен, а торговля продолжится.

Делягин считает, что для этого может потребоваться некоторое время.

Он также выразил мнение, что Мосбирже нужно торговать не долларами, а «некоторым обозначением доллара», что потребует некоторой работы.

Депутат отметил, что Московской бирже также необходимо прописать новый регламент, иначе торги будут перемещены на иную площадку.

До этого стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Центробанк России в своем пресс-релизе заявил, что Московская биржа приостанавливает проведение биржевых торгов в долларах и евро в связи с санкциями Минфина США.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами