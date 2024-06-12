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В Сбере отреагировали на введение новых санкций США

Сбер: на работу банка в России новые введенные ограничения США не повлияют

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Максим Блинов/РИА «Новости

На работу Сбера в России новые введенные ограничения США не повлияют. Соответствующий комментарий поступил «Газете.Ru».

Ранее Минфин США сообщил, что ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

В Сбере указали, что валютно-обменные операции клиенты, как и прежде, могут осуществить в Сбербанк-Онлайн и в офисах банка.

«Все средства клиентов на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности», — подчеркнули в банке.

В Сбере также заверили, что в работе зарубежных подразделений принципиальных изменений не будет, так как на них и ранее распространялись ограничения.

При этом согласно сообщению Мосбиржи, сделки по покупке и продаже доллара и евро на бирже приостановлены. Это значит, что клиенты не смогут купить валюту на Мосбирже через брокерские приложения банков, добавили в Сбере.

Также в Центробанке отреагировали на санкции США против Мосбиржи. В ЦБ заявили, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке.

Ранее Блинкен заявил, что Госдеп и Минфин вместе ввели санкции в отношении 300 лиц за помощь РФ.

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