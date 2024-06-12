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Россия ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии

Путин подписал закон о ратификации протоколов о реструктуризации долгов Сербии

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Darko Vojinovic/AP

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации четырех протоколов, которые создают правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев объяснил необходимость подписания протоколов возникшими проблемами с платежами в недружественных валютах в рамках обслуживания долгов Сербии.

Из документа следует, что протоколы вступят в силу со дня получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых процедур.

11 июня замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с зампредседателя правительства Сербии Александаром Вулиным.

В начале июня Вулин заявлял, что проблемы в Косово и Метохии для сербов создают не столько косовоалбанские «власти», сколько Евросоюз, который не хочет заставить их выполнять взятые на себя обязательства в рамках диалога в Брюсселе.

Ранее глава Сербии предрек мировую катастрофу из-за конфликта на Украине.

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